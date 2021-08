Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Olympia-Drama: Reiterinnen aus dem Kreis Landsberg üben Kritik

Plus Im Fünfkampf verweigert in Tokio ein Pferd beim Springreiten. Die Athletin schlägt das Tier mehrfach. Reiterinnen aus dem Kreis Landsberg fordern Konsequenzen.

Von Dominik Stenzel

Am Sonntag sind die Olympischen Spiele in Tokio zu Ende gegangen. Ebenso wie über die insgesamt magere Medaillenausbeute der deutschen Athletinnen und Athleten wird allerdings weiter über einen Vorfall beim Modernen Fünfkampf der Frauen diskutiert: Annika Schleu lag auf Medaillenkurs, als in der Teildisziplin Springreiten, das ihr zugeloste Pferd einige Sprünge verweigerte. Die 31-Jährige schlug das Tier mehrfach mit der Gerte – und auch die Bundestrainerin Kim Raisner versetzte ihm Hiebe. In den Sozialen Medien wurde sofort harsche Kritik an den beiden laut. Viele Nutzerinnen und Nutzer sprechen sogar von Tierquälerei. Wie beurteilen Reiterinnen und Reitlehrerinnen im Landkreis Landsberg den Zwischenfall? Das LT hat sich umgehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen