Prinz Ludwigs dritter Löwenmarsch: 100 Kilometer für Afrika

Plus Im September startet in Kaltenberg die dritte Ausgabe des Löwenmarschs. Prinz Ludwig von Bayern ist Initiator des Spendenlaufs. Welches Projekt unterstützt wird.

„Ich marschiere für Afrika“: Mit diesem Versprechen wollen sich laut einer Pressemitteilung auch in diesem Jahr wieder rund 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim „Löwenmarsch“ von Kaltenberg aus auf den Weg machen. Dabei soll Geld für die gemeinnützige Organisation „Learning Lions“ gesammelt werden.