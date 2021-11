Promis aus dem Kreis Landsberg: Warum ich (noch nicht) geimpft bin

Plus Die Corona-Impfquote im Kreis Landsberg liegt unter dem Bundesdurchschnitt. Bei Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Gesellschaft ist sie hingegen recht hoch. Warum?

Im Landkreis Landsberg haben Impfzentrum und Hausärzte nach den aktuellsten Zahlen vom Sonntag 73.567 Zweitimpfungen durchgeführt. Nach Angaben des Landratsamts liegt die Impfquote bei rund 60 Prozent – und damit deutlich unter dem von vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen geforderten Wert (90 Prozent). Unter Persönlichkeiten aus der Kommunalpolitik, dem Sport und der Gesellschaft ist die Impfbereitschaft hingegen deutlich höher. Im LT sprechen Prominente über die Gründe für ihre Entscheidung und verraten, welche Sorgen sie momentan umtreiben.