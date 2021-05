Radfahrer stürzt bei Mundraching und verletzt sich schwer

Ein Radfahrer ist bei Mundraching ohne Helm unterwegs und stürzt. Die Polizei kündigt Kontrollen an.

Schwer verletzt hat sich ein 43 Jahre alter Radfahrer, der am Sonntagnachmittag mit seinem Mountainbike den Osterangerweg in Mundraching hinunter in Richtung Bergstraße fuhr und stürzte.

Wie die Polizei meldet, kam der Mann beim Abbremsen ins Rutschen und stürze von seinem Fahrrad auf den Asphalt. Er zog sich dadurch schwere Verletzungen im Schulterbereich sowie am Kopf zu. Er trug keinen Schutzhelm. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Klinikum gebracht.

Polizei kontrolliert im Landkreis Landsberg

Im Rahmen des bayernweiten Schwerpunktkontrollmonats Mai führt die Polizeiinspektion Landsberg am Donnerstag, 20. Mai, Schwerpunktkontrollen durch. Dabei liege ein besonderes Augenmerk auf der Sensibilisierung der ungeschützten Verkehrsteilnehmer hinsichtlich spezieller Unfallgefahren. Auch die Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge sowie die Schutzausrüstung stehen laut Polizei in besonderem Fokus. (lt)

