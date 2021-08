Landkreis Landsberg

vor 3 Min.

Regen macht den Bauern im Kreis Landsberg die Ernte schwer

Michael Schuster aus Hofstetten bei der Heuernte. Für ihn und seine Landwirtskollegen im Landkreis Landsberg stehen jetzt arbeitsreiche Tage an.

Plus Verregnete Wochen während der Erntezeit bringen den Zeitplan der Landwirte durcheinander. Was sie jetzt alles zu tun haben und warum manche Teile der Ernte stehen lassen müssen.

Von Emma Fleßner und Daniel Weber

Der Sommer in diesem Jahr ist wettertechnisch durchwachsen. Was für manche nur fehlende Bräune bedeutet, ist für die Landwirte im Landkreis Landsberg ein großes Problem. Das LT hat bei Bauern aus dem Landkreis nachgefragt, wie es derzeit um ihre Ernte steht – und was zu tun ist, wenn sie mit schlammigen Reifen Schmutz auf den Straßen verlieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen