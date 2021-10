Rekord bei den Neueinbürgerungen im Kreis Landsberg

Plus Im Landratsamt in Landsberg werden Frauen und Männer begrüßt, die seit 2020 die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Einige von ihnen haben interessante Geschichten zu erzählen.

Im vergangenen Jahr sind im Landkreis 111 Personen neueingebürgert worden. Ein neuer Rekord. 2018 waren es noch 80 Personen, 2019 wurde erstmals die 100er Marke überschritten. Bei einer Einbürgerungsfeier im Sitzungssaal des Landratsamts wurden die Neueingebürgerten offiziell begrüßt. Und so mancher von ihnen hat eine spannende Geschichte zu erzählen.