Landkreis Landsberg

vor 18 Min.

Schuldenstand des Landkreises Landsberg soll massiv steigen

Der Landkreis Landsberg will viel Geld in verschiedene Maßnahmen investieren.

Plus Der Kreis Landsberg nimmt in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand. Bei den Räten sorgt vor allem die vorgeschlagene Erhöhung der Kreisumlage für Unmut.

Von Dominik Stenzel

In einer Sitzung berieten der Kreisausschuss sowie der Finanzausschuss des Kreistags erstmals über den Haushalt 2022 und die Finanzplanung bis ins Jahr 2025. Dabei wurde deutlich: Die Schulden werden in den kommenden Jahren angesichts etlicher Maßnahmen deutlich ansteigen. Die Kreisräte kritisierten aber in erster Linie die vorgesehene Erhöhung der Kreisumlage.

