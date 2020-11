vor 20 Min.

Landkreis Landsberg: Sie erleben den Terror in Wien hautnah mit

Plus Bei einem Anschlag in der Wiener Innenstadt tötet ein Mann vier Menschen. Zwei Studenten aus dem Landkreis und ein Musiker, der oft in Landsberg zu Gast ist, schildern ihre Eindrücke.

Von Alexandra Lutzenberger und Thomas Wunder

Es ist der letzte Abend vor dem Lockdown in Österreich. Bars, Kneipen und Plätze in der Wiener Innenstadt sind gut besucht. Dann schießt ein bewaffneter Mann wahllos auf Passanten und in Lokale. Vier Menschen sterben, sieben werden lebensgefährlich verletzt. Im Laufe des Abends erschießt die Polizei auch den mutmaßlichen Täter. Den ganzen Abend machen Gerüchte und Spekulationen die Runde, die auch Isabella Horn aus Hechenwang und Johannes Meissner aus Kinsau erreichen. Die beiden studieren in Wien. Auch ein Künstler, der Landsberg sehr verbunden ist, war am Montagabend in Wien und erlebte das Attentat und seine Folgen mit.

Johannes Fleischmann lebt mit seiner Frau eine U-Bahn-Station entfernt vom Ort des Attentats. Der bekannte Geiger spielte oft in Landsberg zusammen mit Christoph Hartmann und dem Berliner Ensemble. Zusammen mit anderen Musikern war er in vielen Sommern zu Gast in Landsberg und wohnte mit ihnen auch im Kloster der Dominikanerinnen.

Der Musiker Johannes Fleischmann (links) stammt aus Wien und ist oft in Landsberg zu Gast. Bild: Thorsten Jordan

Er spielte unter anderem im Rathausfestsaal und im Stadttheater. „Ich bin am Montag von einer Aufzeichnung beim Bayerischen Rundfunk zurückgekommen, der Ort des Attentats ist auch der Weg meiner Frau zur Arbeit. Wir sind schockiert und können es gar nicht glauben.“ Es sei unglaublich, wenn so was vor der eigenen Haustür passiere. Er sei entsetzt, dass ein Wahnsinniger so alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann.

Was der Musiker Johannes Fleischmann kritisiert

Der 36-Jährige findet es schlimm, welchen Ort sich der Täter ausgesucht hat. „Genau vor 40 Jahren fand hier das letzte Attentat an der Synagoge in Wien statt. Jetzt wiederholt es sich, an einem Ort, der so belebt ist. Hier treffen sich viele Jugendliche. Das ist alles erdrückend.“ Der Ort vor der Synagoge sei auch eine Fortgehmeile, und am Montag sei die letzte Möglichkeit gewesen, wegzugehen. „Die Gegend heißt Bermudadreieck, alles junge Menschen.“ Auch dass die Menschen gleich mit Handys Bilder ins Netz stellen mussten, kritisiert er. „Die Welt ist immer voyeuristischer“, so Fleischmann.

Fleischmann spielte 2019 auch bei der Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung in Landsberg. Die Arbeit als Künstler sei in Zeiten von Corona sehr schwer – viele Auftritte und Aufzeichnungen, Tourneen nach Japan wurden abgesagt. Er hoffe nun auf einen Auftritt in Dänemark. Und deshalb war er auch zu einer Aufzeichnung beim BR.

Unser Korrespondent Werner Reisinger berichtet nach der Terrorattacke aus Wien. Video: Werner Reisinger

Wie wichtig gerade Kultur im täglichen Leben ist, das habe, so Fleischmann, auch der Abend des Attentats gezeigt. In allen Wiener Kulturstätten gab es Vorstellungen. Der Wiener Starpercussionist Martin Grubinger wurde im Wiener Konzerthaus über das Attentat informiert und spielte Zugabe um Zugabe, um die Menschen nicht zu sehr zu beunruhigen, denn auch nach den Zugaben durften die Besucher nach dem Attentat lange nicht nach Hause. „1000 Besucher mussten dort stundenlang ausharren. Kultur hilft“, so Fleischmann.

Die junge Frau aus Hechenwang bedient in einer Bar

Isabella Horn aus Hechenwang studiert an der Universität Wien Psychologie. Unsere Zeitung berichtete zuletzt über sie, weil sich die 25-Jährige einen Monat als freiwillige Helferin für Flüchtlinge engagierte, die in Calais in Nordfrankreich in Camps ausharren. Am Montagabend arbeitete die junge Frau als Kellnerin in einer Bar im siebten Bezirk, etwa eine Viertelstunde Fußweg von den Tatorten entfernt. „Es sind so viele verschiedene Nachrichten über die Sozialen Medien verbreitet worden, man kannte sich gar nicht mehr aus“, sagt sie. Auch in der Studentenkneipe, in der Isabella Horn bediente, war viel los. „Es war 20 Grad warm, schönes Wetter, alle waren draußen“, beschreibt sie die letzten Stunden vor dem seit Dienstag geltenden Lockdown. Nachdem klar war, was sich nur wenige Minuten entfernt ereignet hatte, seien einige Gäste nach Hause gegangen, andere geblieben. „Wir haben das Lokal abgesperrt und die Vorhänge zugezogen“, sagt Isabella Horn. Bis Mitternacht seien Gäste geblieben, danach habe sie die Abrechnung gemacht und aufgeräumt. Dann blieb sie mit ihren Kollegen noch sitzen. „Ich bin erst gegen 4 Uhr nach Hause“, sagt sie.

Johannes Meissner aus Kinsau lebt und studiert in Wien. Bild: Meissner

Johannes Meissner aus Kinsau studiert ebenfalls in Wien. Im Mai und Juni hat der 23-Jährige als Praktikant beim Landsberger Tagblatt gearbeitet, seit September studiert er Publizistik in der österreichischen Hauptstadt. Er wohnt mit zwei Kommilitonen ganz in der Nähe der Tatorte, sagt er. Den Abend verbrachte er in seiner Wohnung, in der die Schüsse ebenso zu hören waren, wie die Sirenen von Polizei und Rettungskräften. „Ich habe einige Nachrichten von Bekannten erhalten, die teilweise bis vier Uhr nachts in Bars oder Restaurants ausharren mussten.“

Als er die Bilder im Fernsehen sah, hatte Johannes Meissner ein mulmiges Gefühl, wie er sagt. Schließlich habe er sich noch am Samstag in den Bars und Lokalen in der Nähe der Tatorte mit Bekannten getroffen. Am Dienstag blieb der 23-Jährige in seiner Wohnung. Wegen der Corona-Pandemie finden die Vorlesungen der Universität online statt, zudem hatte die Polizei den Bürgern geraten, zu Hause zu bleiben, weil nicht klar sei, ob nicht mehrere Täter für den Anschlag verantwortlich zeichnen. „Wenn ich aus dem Fenster sehe, sind die Straßen fast menschenleer.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen