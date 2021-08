Landkreis Landsberg

vor 23 Min.

Sinkende Impfbereitschaft im Kreis Landsberg „schockiert“ den Landrat

Lange bekam der Landkreis Landsberg in der Corona-Pandemie zu wenig Impfstoff geliefert. Inzwischen sind genug Dosen da – aber die Impfbereitschaft in der Bevölkerung lässt nach.

Plus Im Kreis Landsberg ist inzwischen genug Impfstoff da – aber die Impfbereitschaft der Menschen nimmt spürbar ab. Landrat Thomas Eichinger (CSU) findet deutliche Worte.

Von Dominik Stenzel

Es dauerte bis die Impfkampagne gegen das Coronavirus im Landkreis Landsberg Fahrt aufnahm – in erster Linie wegen der lange Zeit knapp bemessenen Impfstofflieferungen. Zumindest dieses Problem besteht nun nicht mehr: Jeder impfwilligen Person im Landkreis konnte inzwischen auch ein Impfangebot unterbreitet werden. Ausbaufähig ist jedoch die Impfquote. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) findet im LT-Gespräch wegen der nachlassenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung deutliche Worte. Besonders ärgerlich in seinen Augen: Es mussten sogar schon Dosen weggeworfen werden.

