So ist die Corona-Lage im Landkreis Landsberg

Der Corona-Inzidenzwert befindet sich im Landkreis Landsberg im zweistelligen Bereich. In den Nachbarregionen gibt es mehr Infektionsfälle.

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg ist relativ stabil. Im Vergleich zum Mittwoch meldete das Landratsamt Landsberg am Donnerstag zwei neue Infektionsfälle. Der Inzidenzwert liegt mit 11,6 leicht im zweistelligen Bereich. Ganz anders sieht es hingegen in den Nachbarlandkreisen aus.

Der Inzidenzwert gilt seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 als wichtiger Indikator für Maßnahmen. Er sagt aus, wie viele Infektionsfälle es binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gibt. Deutschlandweit liegt der Wert aktuell bei 27,6, in Bayern bei 20,5. Davon ist man im Landkreis Landsberg weit entfernt. Dort bewegte sich der Wert von 6,6 am vergangenen Sonntag leicht nach oben.

Landratsamt Landsberg sagt: Die Infektionen passieren in der Region

Im Vergleich dazu: Im August 2020 lag die Inzidenz zeitweise bei null. Es gibt im aktuellen Infektionsgeschehen einen Unterschied zum Vorjahr. „Wir hatten 2020 eigentlich keine Fälle, die sich in Deutschland angesteckt haben“, sagt Anna Diem, die Pressesprecherin des Landratsamtes Landsberg. Die Ansteckungen seien bei den Landkreisbürgern und -bürgerinnen im Hochsommer im Urlaub passiert. Dieses Jahr stecke sich ein Großteil der Infizierten in Deutschland an.

Rund um den Landkreis Landsberg steigen die Fallzahlen aktuell kontinuierlich. Im Ostallgäu lag der Wert am gestrigen Donnerstag laut Robert-Koch-Institut bei 25,5 und in Weilheim-Schongau sogar bei 27,3. Die Stadt Augsburg meldete einen Wert von 35,7. Bayerischer Spitzenreiter war der Landkreis Dingolfing-Landau (56,9). Die niedrigste Inzidenz gibt es im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld (2,5). Die Impfquote im Landkreis Landsberg liegt bei über 50 Prozent. Laut Landratsamt wurden im Impfzentrum in Penzing (Stand Mittwoch) 37034 Impfungen durchgeführt, davon 33472 Zweitimpfungen. Bei den Hausärzten waren es 26952 (davon 24845 Zweitimpfungen).

