Landkreis Landsberg: So klappt der Weihnachtsbesuch im Pflegeheim

Plus Angehörige von Senioren müssen einen Corona-Test vorlegen. Doch wo kann man den an Weihnachten im Landkreis Landsberg machen?

Von Thomas Wunder

Für den Besuch in Senioren- und Pflegeheimen gelten im Lockdown strenge Regeln für Angehörige und Personal. Wer einen Verwandten oder Bekannten besuchen möchte, muss einen aktuellen Corona-Test vorweisen. Doch was tun, wenn das Testzentrum kurz vor und über die Feiertage keine Tests durchführt und auch der Hausarzt nicht? Im Landkreis Landsberg zeichnet sich jetzt eine Lösung dieses Problems ab.

Für den Besuch gelten strenge Regeln

Damit die Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gerade auch an Weihnachten während des Lockdowns von ihren Angehörigen besucht werden können, hatte sich das Gesundheitsamt für strenge Schutzmaßnahmen entschlossen, wie etwa das Vorlegen eines negativen Corona-Tests oder das Tragen einer FFP2-Maske beim Besuch.

In einer Pressemeldung ihres Ministeriums teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml ( CSU) nun am Donnerstagabend mit, dass das Rote Kreuz und weitere Hilfsorganisationen für Angehörige von Pflegebedürftigen und von Menschen mit Behinderung an Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen kostenfreie Corona-Tests für Angehörige anbieten werden.

In der Katastrophenschutzhalle des Roten Kreuzes im Frauenwald werden die Corona-Tests durcgeführt. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Im Landkreis Landsberg übernimmt der Kreisverband des Roten Kreuzes diese Aufgabe, wie Geschäftsführer Andreas Lehner auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Die Ehrenamtlichen des Kreisverbands würden vom 24. bis 26. Dezember, jeweils von 9 bis 13 Uhr, in der Mehrzweckhalle des Roten Kreuzes in der Celsiusstraße im Landsberger Frauenwald Tests anbieten. Voraussetzung für einen Test sei, dass die Angehörigen bereits einen Termin in dem betreffenden Heim vereinbart hätten. „Darüber muss ein Nachweis vorgelegt werden“, sagt Lehner. Eine Anmeldung für den Test sei nicht vorgesehen. Deswegen könne es eventuell zu Wartezeiten kommen.

Die Schnelltests stellt der Freistaat zur Verfügung

Die erforderlichen Antigen-Schnelltests werden laut Gesundheitsministerium vom Freistaat kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auch was die Aktualität der Tests angeht, reagierte das Ministerium. Schnelltests dürfen nun maximal 72 Stunden (statt 48 Stunden) zurückliegen, bei PCR-Tests verlängere sich die Frist auf vier (statt drei) Tage.

Ohne das Test-Angebot des Roten Kreuzes wäre es für manchen Angehörigen im Landkreis mitunter schwer geworden, seinen Verwandten oder Bekannten über Weihnachten zu besuchen. Denn das Testzentrum des Landkreises auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing führt vom 23. bis 26. Dezember keine PCR-Tests durch, Schnelltests werden dort ohnehin nicht angeboten.

