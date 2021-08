Landkreis Landsberg

06:03 Uhr

So viele Schnelltests will Dr. Matthias Aust aus Landsberg spenden

Plus Der Landsberger Chirurg Dr. Matthias Aust möchte vor allem Bedürftige in der Region mit kostenlosen Corona-Schnelltests unterstützen. Die Pläne werden nun konkret.

Von Dominik Stenzel

Ab Mitte Oktober werden Corona-Schnelltests für Ungeimpfte kostenpflichtig. Bereits in der vergangenen Woche kündigte der Plastische Chirurg Dr. Matthias Aust aus Landsberg an, dass er aus diesem Grund Tausende Tests spenden möchte – vor allem an Bedürftige im Landkreis Landsberg. Nun steht fest: Das Lions-Hilfswerk wird ihn dabei unterstützen. Außerdem nennt der Mediziner nun eine konkrete Anzahl an Schnelltests, die er zur Verfügung stellen wird.

