Sonniges Wochenende: Zahlreiche Unfälle im Raum Landsberg

Schönes Wetter, viele Ausflügler: Im Landkreis Landsberg ereignen sich am Wochenende einige Unfälle. In der Region stürzt ein Landsberger mit seinem Fluggerät ab.

Einiges zu tun hatten die Einsatzkräfte am vergangenen Wochenende im Landkreis Landsberg. Aufgrund des schönen Wetters herrschte viel Ausflugsverkehr – Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrer waren eifrig unterwegs. Und es gab auch schwere Unfälle, wie die Polizei meldet.

Ein Motorrad und ein Auto sind am Sonntag gegen 15.30 Uhr bei Obermühlhausen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 57-jährige Motorradfahrerin aus Dachau auf der Kreisstraße von Thaining kommend in Richtung Obermühlhausen abbiegen. Sie wurde jedoch aus der Kurve auf die Gegenfahrbahn getragen und prallte frontal gegen den aus Richtung Obermühlhausen kommenden Wagen eines 77-jährigen Münchners.

Nach Motorradunfall: Fahrzeuge werden sichergestellt

Die Motorradfahrerin wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und kam rechts neben dem Fahrzeug zum Liegen, während das Motorrad zurückgeschleudert wurde und vor dem Pkw liegen blieb. Die Bikerin wurde mit Verdacht auf Polytrauma schwer verletzt in eine Unfallklinik geflogen. Der Autofahrer und seine 77-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Die Unfallursache muss nun durch ein Gutachten geklärt werden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Ein 65 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Landsberg ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit seinem Tragschrauber bei Peiting verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann gegen 14.30 Uhr vom Flugplatz Lamprecht starten. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fluggerät nicht in die Luft, fuhr über die Startbahn hinaus und stürzte anschließend in eine Kiesgrube. Der Pilot konnte sich selbstständig aus dem Fluggerät befreien und wurde mit mittelschweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Bergung des Fluggeräts erfolgte durch die Feuerwehr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Zwei Senioren stürzen mit ihren Pedelecs bei Pestenacker

Nicht ganz so schwerwiegend waren die Folgen eines Unfalls, der sich gegen 17.15 Uhr im nördlichen Landkreis ereignete. Eine 47-Jährige aus dem Landkreis Dachau war mit ihrem Leichtkraftrad auf der Geretshauser Straße in Weil in Richtung Ortsmitte unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in die Meringer Straße touchierte sie den Randstein, stürzte dadurch und kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite in einem Beet zum Liegen, teilt die Polizei mit. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, die in einer Klinik versorgt wurden. An der Honda sowie am Blumenbeet entstand ein Gesamtschaden von rund 400 Euro.

Zwischen Pestenacker und Winkl waren gegen 16 Uhr ein 63-Jähriger und eine 61-Jährige mit ihren Pedelecs unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers verhakten sich die beiden Lenker der Pedelecs, wodurch beide Fahrer stürzten. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt, die 61-Jährige hingegen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Ein Feuerwehrfahrzeug hat auf einer Einsatzfahrt in Scheuring einen Unfall

In der Scheuringer Birkenstraße war dann am Sonntagabend ein Einsatzfahrzeug in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, war die Feuerwehr gegen 19 Uhr mit Sonderrecht auf dem Weg zu einem Einsatz. Der 32-jährige Fahrer übersah in der Birkenstraße einen von rechts aus der Erlenstraße kommenden Pkw eines 49-jährigen Augsburgers. Es kam Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde ein 27-jähriger Feuerwehrmann leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.

Lediglich Sachschaden entstand am Samstagabend gegen 20.20 Uhr im großen Kreisverkehr im Landsberger Westen. Ein 54-Jähriger aus Igling wollte laut Polizei mit seinem Auto von der Staatsstraße 2054 von Landsberg aus kommend in den Kreisverkehr auf die B17 einbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn in den innenliegenden Grünstreifen des Kreisverkehrs ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. (lt)

Lesen Sie dazu auch: