Landkreis Landsberg: Steht die Corona-Ampel bald wieder auf Gelb?

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg sinkt erneut deutlich. In einem Nachbarlandkreis werden zwei Fälle von Corona-Mutationen bestätigt.

Von Thomas Wunder

Steht die Corona-Ampel im Landkreis Landsberg bald wieder auf Gelb? Am Samstag meldete das Landratsamt sieben Neuinfektionen. Weil etliche positiv Getestete nach einer Woche aus der Berechnung des Robert-Koch-Instituts herausfallen, sinkt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) am Samstag auf 54,9. Am Vortag hatte der Wert noch 69,8 betragen. Sinkt der Wert unter 50, steht die Corona-Ampel auf Gelb.

Nach Angaben des Landratsamts befinden sich aktuell 119 positiv Getestete in Quarantäne. Am Freitag waren es noch 127. Hinzu kommen 173 Kontaktpersonen (Freitag: 164), die zu Hause bleiben müssen. Insgesamt haben sich im Landkreis bislang 2842 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Corona-Tests in Greifenberg bislang alle negativ

Am Freitag haben im Kreisseniorenheim in Greifenberg erneut Reihentests für Bewohner und Personal stattgefunden. Wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, mitteilt, sei ein Großteil der Test-Ergebnisse bereits eingetroffen. Alle Tests seien negativ.

Wie Müller auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, liegen derzeit keine neuen bestätigten Fälle von Corona-Mutationen im Landkreis vor. Wie berichtet, gibt es einige Verdachtsfälle, unter anderem in einer Asylunterkunft und in einer Senioreneinrichtung im Landkreis.

Zwei Corona-Mutationen in Schwabmünchen

In der Wertachklinik in Schwabmünchen im Landkreis Augsburg gibt es dagegen zwei bestätige Fälle einer Corona-Mutation. Die Infizierten wurden sofort isoliert, teilt die Klinikleitung mit. Am Freitag hatte ein Laborbefund bestätigt, dass ein Patient an einer Mutationsvariante erkrankt ist. Um welche Variante es sich handelt, steht noch nicht fest. Am Freitagnachmittag wurde ein weiterer Patient mit einer Corona-Mutation über die Notaufnahme aufgenommen.

