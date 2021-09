Landkreis Landsberg

vor 46 Min.

Veranstalter im Kreis Landsberg sind von 3G-Regel (noch) nicht überzeugt

Plus Die 3G-Regelung gilt im Landkreis Landsberg auch für die Kultur- und Veranstaltungsbranche. Eventmacher und Discobesitzer sehen die neuen Vorschriften skeptisch.

Von Dominik Stenzel

Die Clubs und Diskotheken in Bayern sind bei den Politikern also doch nicht komplett in Vergessenheit geraten: Nach der vergangenen Kabinettssitzung stellte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) den Betreibern eine Öffnung im Oktober in Aussicht. Allerdings soll die 3G-Regelung, wonach nur gegen das Coronavirus Geimpfte, Getestete und Genesene Zutritt erhalten, in verschärfter Form gelten. Der Dießener Stefan Egger, Inhaber des PM in Untermeitingen, ist deswegen noch skeptisch. Der Landsberger Eventmacher Bastian Georgi plant vorerst keine weiteren Veranstaltungen. Im Olympia Filmtheater sorgt 3G unterdessen für keine Probleme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen