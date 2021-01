vor 50 Min.

Landkreis Landsberg: Viele Corona-Infizierte nach Geburtstagspartys

In einer Gemeinde im südlichen Landkreis Landsberg finden zwei Geburtstagspartys statt. Gleich mehrere Gäste stecken sich mit dem Coronavirus an.

Von Thomas Wunder

Seit Mitte Dezember gilt in Bayern ein harter Lockdown. Kontakte sollen minimiert werden. Eine Geburtstagsfeier im großen Kreis ist daher nicht erlaubt. Das hat aber einige Personen in einer Gemeinde im südlichen Landkreis Landsberg offenbar nicht davon abgehalten, trotzdem eine Party zu feiern. Und so haben sich zuletzt bei zwei Feiern 33 Personen mit dem Coronavirus angesteckt, wie Landrat Thomas Eichinger auf Nachfrage unserer Zeitung sagt.

Inzidenzwert wäre unter 50

Ohne die 24 Neuinfektionen läge die Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte auf 100.000 Einwohner gerechnet) des Landkreises aktuell deutlich unter dem Wert von 50, meint Dr. Birgit Brünesholz, die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts. Am Dienstag lag der Wert der Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 69,8. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten, die in Quarantäne sind, liegt bei 92, weitere 161 Kontaktpersonen befinden sich ebenfalls in Quarantäne.

Im Landsberger Klinikum werden aktuell elf Covid-19-Patienten behandelt. Drei Betroffene befinden sich auf der Intensivstation, einer muss künstlich beatmet werden.

