Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Vormarsch der Taliban: Sorge der Afghanen im Kreis Landsberg ist groß

Plus Die Taliban erobern Afghanistan zurück - Afghanen im Kreis Landsberg reagieren bestürzt. Warum sie aufgrund der Ereignisse kaum Hoffnung für ihre Heimat haben.

Von Dominik Stenzel

Es sind dramatische Bilder, die am Montag aus Afghanistan um die Welt gingen: Zahlreiche Menschen laufen auf dem Flughafen der Hauptstadt Kabul neben einer Boeing C-17 des US-amerikanischen Militärs her. Manche versuchen, sich sogar an das startende Flugzeug zu klammern. Nach dem rasanten Vormarsch der Taliban wollen sie nur noch eins: weg aus ihrer Heimat. Zu groß ist die Angst vor der Herrschaft der islamistischen Terrorgruppe. Auch im Kreis Landsberg leben viele Afghanen. Unsere Redaktion hat mit zwei von ihnen gesprochen – über die Sorgen um ihre Verwandten und die ernüchternden Zukunftsaussichten für ihr Herkunftsland. Dabei wird auch Kritik an den westlichen Ländern laut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

