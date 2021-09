Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Wahl: Stella Sadowsky aus Kaufering hat den Naturschutz im Fokus

Plus Stella Sadowsky aus Kaufering tritt im Wahlkreis Starnberg-Landsberg für die ÖDP an. Warum sie sich für die Ökopartei engagiert.

Von Ulrike Reschke

Der Naturschutz lag Stella Sadowsky aus Kaufering schon immer am Herzen, und auch für Politik interessiert sie sich seit Langem. Das Philosophiestudium weckte ihr Interesse für den (gesellschaftlichen) Diskurs. Da lag es fast auf der Hand, dass sie sich im Pandemiejahr 2020 der ÖDP anschloss, das Bedürfnis sich sozial (wieder) zu vernetzen und politisch zu arbeiten, gingen Hand in Hand. Als relativer Neuling in der Politik wagt sie die Kandidatur für den Bundestag.

