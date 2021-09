Landkreis Landsberg

09:30 Uhr

Wahl: Wenn die Kandidatin an der Haustür klingelt

Plus SPD-Bundestagskandidatin Carmen Wegge klingelt an den Haustüren in Kaufering. Was sie auf ihrer Tour erlebt.

Von Dagmar Kübler und Dominik Stenzel

Wenn es dieser Tage an der Haustür klingelt, könnte Carmen Wegge davor stehen. Die 31-jährige Juristin ist die Kandidatin der SPD des Bezirks Starnberg, Landsberg und Germering für den Bundestag und hat es sich zum Ziel gesetzt, an 6000 Haushalte persönlich ihre Wahlunterlagen zu übergeben; bei rund 1500 ist ihr das schon gelungen. Mit dem Haushaltswahlkampf hat sie im Juli begonnen und war seitdem in unserer Region im Fuchstal, in Dießen, Kaufering und Landsberg unterwegs. Das LT begleitete Carmen Wegge und Elke Koch, Vorsitzende des SPD-Ortsverbands Kaufering, auf Wahlkampftour in der Albert-Schweitzer-Straße in Kaufering.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

