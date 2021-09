Wahl im Kreis Landsberg: Die Tops und Flops in den Gemeinden

Plus Wo holen Kandidaten und Parteien bei der Bundestagswahl im Landkreis Landsberg ihre besten und ihre schwächsten Ergebnisse? Das LT fasst die Resultate zusammen.

Die CSU hat auch im Wahlkreis Starnberg-Landsberg ein katastrophales Ergebnis erzielt, die Grünen und die SPD haben zugelegt, die AfD an Boden verloren und bei den kleinen Parteien hat „die Basis“ von sich Reden gemacht. Diese Bilanz kann man beim Blick auf die Ergebnisse im Wahl- und Landkreis ziehen. Doch wo haben Kandidaten und Parteien ihre Hochburgen, wo haben sie ihr schwächstes Ergebnis eingefahren? Das LT analysiert die Wahl.