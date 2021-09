Landkreis Landsberg

vor 18 Min.

Wahl in Landsberg: Cornelia Fiegel ist nicht nur der Tierschutz wichtig

Cornelia Fiegel tritt bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Starnberg-Landsberg für die V-Partei3 an.

Plus Cornelia Fiegel aus Germering tritt im Wahlkreis Starnberg-Landsberg für die V-Partei³ an. Was sie über die Bundestagswahl hinaus fordert.

Von Thomas Wunder

Die 25-jährige Cornelia Fiegel kandidiert im Wahlkreis Starnberg-Landsberg für die V-Partei³. Die gebürtige Germeringerin studiert Biotechnologie an der Hochschule Weihenstephan, möchte zukünftig in der tierversuchsfreien Forschung arbeiten und konsequenten Klimaschutz und echtes Tierwohl auf die politische Agenda bringen. Gemeinsam mit ihren beiden Schwestern Lucia und Daniela engagiert sie sich für ihre Werte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen