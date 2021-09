Landkreis Landsberg

Wahl in Landsberg: Martina Neubauer fordert konsequentes Handeln beim Klimaschutz

Martina Neubauer aus Starnberg will für die Grünen im Wahlkreis Starnberg-Landsberg in den Bundestag einziehen.

Plus Martina Neubauer aus Starnberg tritt für die Grünen im Wahlkreis Starnberg-Landsberg bei der Bundestagswahl an. Sie will eine „echte“ Mobilitätswende.

Von Romi Löbhard

„Mit den Menschen vor Ort reden und vor allem zuhören, was sie bewegt, welche Anliegen sie an die Politik haben“: Das ist das, was Martina Neubauer, Direktkandidatin der Grünen im Stimmkreis 224 Starnberg-Landsberg, am wichtigsten ist in den kommenden Jahren. Neubauer ist 1963 in Starnberg geboren und hat dort einen Teil ihrer Schulzeit verbracht. Nach Realschule und FOS genehmigte sie sich ein Orientierungsjahr mit Auslandsaufenthalten und verschiedenen Jobtests. Sie entschied sich schließlich für ein Studium der Sozialpädagogik in Eichstätt, das sie erfolgreich abschloss.

