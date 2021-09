Landkreis Landsberg

vor 49 Min.

Wahl in Landsberg: Schon in der Familie war ihm Politik wichtig

Rasso Rebay von Ehrenwiesen informierte unter anderem am Hellmairplatz in Landsberg über seine Ziele.

Plus Rasso Rebay von Ehrenwiesen aus Weßling will für die Freien Wähler in den Bundestag. Was ihm neben der Energiewende am Herzen liegt.

Von Ulrike Reschke und Dominik Stenzel

Die Politik und ein besonderes sportliches Hobby (siehe Drei Fragen) sind die Themen, mit denen Rasso Rebay von Ehrenwiesen durch seinen Vater Roland in Berührung kam. Wie dieser machte er die Architektur zum Beruf, politisch engagiert sich der 54-Jährige seit seinem 18. Lebensjahr. Als Helfer beim Auszählen für eine Bundestagswahl fing er damals an, 1996 trat er den Freien Wählern bei. 25 Jahre später strebt er für diese einen Sitz im Berliner Parlament an.

