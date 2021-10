Warum die Corona-Zahlen im Kreis Landsberg so stark ansteigen

Plus Die Zahl der Corona-Neuinfizierten im Kreis Landsberg steigt drastisch. Wo die Fälle auftreten und wie viele Betroffene geimpft sind.

Anfang der Woche wurde noch spekuliert, ob die 3G-Regel im Landkreis Landsberg fällt, weil der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) zwei Tage unter 35 lag. Nur wenige Tage später zeigt die Corona-Ampel dunkelrot statt gelb. Der Inzidenzwert liegt am Freitag bei 109,9. Woher kommen die vielen Neuinfizierten und wie viele von ihnen sind bereits geimpft?