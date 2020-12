12:43 Uhr

Landkreis Landsberg: Warum die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen sinkt

Im Landkreis Landsberg sinkt der Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen. Doch die Zahl der positiv Getesteten steigt. Wie das zu erklären ist.

Von Thomas Wunder

Es ist eigentlich eine gute Nachricht: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Sonntag (0 Uhr) einen Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg auf 143,0. Gleichzeitig steigt aber die Zahl der Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Wie lässt sich diese unterschiedliche Entwicklung erklären? Unsere Zeitung hat darüber mit Wolfgang Müller, dem Pressesprecher des Landratsamts, gesprochen.

"Das RKI hängt hinterher", sagt Wolfgang Müller. Ein Blick auf die Zahlen erkläre das. Denn wie am Samstag meldet das Institut auch am Sonntag eine Gesamtzahl von bislang 2164 Infizierten im Landkreis. Die neuen Fälle wurden noch nicht dazugerechnet, gleichzeitig fallen aber auch jene Personen aus der Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz, die vor acht Tagen positiv getestet wurden. Und so sinkt der Inzidenzwert von 155,4 am Samstag (0 Uhr) auf 143,0 am Sonntag (0 Uhr).

Weniger Kontaktpersonen in Quarantäne

Das Landratsamt meldet für Sonntag folgende Zahlen: Aktuell befinden sich 277 positiv Getestete in häuslicher Quarantäne. Am Samstag waren es noch 264. Hinzu kommen weitere 789 Kontaktpersonen, die ebenfalls zu Hause bleiben müssen. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle liegt bei 26.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen