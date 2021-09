Landkreis Landsberg

18:45 Uhr

Warum es in Betrieben im Landkreis Landsberg keine 3G-Regelung gibt

Plus Unternehmen im Kreis Landsberg können 3G aus einem bestimmten Grund nicht anwenden. Wie sie ihre Beschäftigten in Zeiten steigender Corona-Zahlen schützen.

Von Emma Flessner, Dominik Stenzel und Thomas Wunder

Es ist ein Kurswechsel in Bayerns Corona-Politik: Der Freistaat kehrt von der Sieben-Tage-Inzidenz ab und setzt flächendeckend auf die sogenannte 3G-Regel. Wer im Kreis Landsberg momentan zum Friseur oder einen Kaffee trinken gehen möchte, muss einen negativen Test vorweisen können – außer, er oder sie gilt als vollständig geimpft oder genesen. In den Betrieben ist die Umsetzung dieses Prinzips dagegen gar nicht möglich. Was Arbeitgeber im Landkreis dazu sagen und wie sie ihre Beschäftigten dennoch schützen wollen.

