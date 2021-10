Landkreis Landsberg

vor 32 Min.

Warum steigen die Corona-Zahlen im Kreis Landsberg so stark?

Plus Die Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg geht zuletzt sprunghaft nach oben. Wo sich gerade besonders viele Menschen infizieren.

Von Dominik Stenzel

Nachdem sich das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Landsberg zuletzt etwas beruhigt hatte, war in den vergangenen Tagen wieder ein sprunghafter Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz zu verzeichnen. 58 neue Fälle kamen allein am Donnerstag hinzu – der Wert schoss von 69,4 auf 106,6. Am Freitag (111,6) setzte sich der Negativtrend fort. Das LT hat beim Landratsamt nachgefragt, wo momentan die meisten Neuinfektionen zu verzeichnen und wie viele der positiv Getesteten bereits gegen das Virus geimpft sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen