Was beim Landsberger Kultursommer geboten ist

Nach monatelangem Lockdown sollen viele Künstler im Landkreis Landsberg vom Kultursommer 2021 profitieren. Die Veranstalter geben Details zum Programm bekannt.

Kaum eine Branche wurde von der Corona-Krise derart hart getroffen wie die Kultur. Im Rahmen des Landsberger Kultursommers 2021 soll Künstlern und Veranstaltern wieder eine Perspektive gegeben werden. Insgesamt werden im Rahmen des Sofortprogramms „Neustart Kultur“ acht Projekte von der Kulturstiftung des Bundes mit 200.000 Euro gefördert. Das LT fasst zusammen, was in den kommenden Wochen und Monaten geboten ist.

„Die Sehnsucht nach künstlerischer und kultureller Begleitung ist bei den Menschen noch größer als vor der Corona-Krise“, sagte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) im Rahmen eines Pressetermins, bei dem das Programm im Detail vorgestellt wurde. Mit Blick auf die vielen, ganz unterschiedlichen Veranstaltungen werde dem Landkreis ein „bunter und schöner Sommer bevorstehen“. Laut dem künstlerischen Leiter Franz Hartmann werden mehr als 300 Künstler direkt vom Kultursommer profitieren. Ob des engen Zeitrahmens seien momentan alle am Rotieren: „Es läuft aber alles wunderbar.“

Open-Air-Fans kommen beim LechStadtFestival auf ihre Kosten

LechStadtFestival: Auf das Ende der Woche startende Event am Schlüsselanger dürften sich vor allem Open-Air-Fans freuen. Das Gelände wird – wie schon beim Picknick-Sommer im vergangenen Jahr – in einzelne „Inseln“ aufgeteilt. Bis zu sechs Personen dürfen es sich in diesen Bereichen mit Campingstühlen, Picknickdecken oder Gartenmöbeln gemütlich machen. Bereits am Freitag fällt mit dem „Electronic Picnic Sommer“ (von 15 bis 22 Uhr) der Startschuss. An den folgenden Veranstaltungstagen ist von Poetry Slam bis zu Konzerten, Theatervorführungen und Technoabenden alles dabei. Die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) freute sich darüber, dass für das letzte Juli-Wochenende „echte Publikumsmagneten“ gewonnen werden konnten. Neben den beiden Kabarettisten Django Asül und Maxi Schafroth wird dann auch die Spider Murphy Gang auftreten.

Die Vorbereitungen für das LechStadtFestival am Schlüsselanger laufen bereits. Foto: Thorsten Jordan

Holzwege: Im Rahmen des Projekts Holzwege will der Verein „Kunst hält Wache“ an der Alten Wache in Landsberg und auf der historischen Industriebrache im Frauenwald vor allem Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich durch Kunst mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Geplant sind unter anderem sechs Workshops, eine Kunstausstellung sowie eine offene Bühne. Der Eintritt ist frei.

Kulturschutzgebiete finden im Innenhof des Alten Rathauses statt

Kulturschutzgebiete: Im Rahmen der bereits bekannten Kulturschutzgebiete wird zwischen Ende Juli und Mitte September an sieben Samstagabenden im Innenhof des Alten Rathauses eine Freiluft-Bühne für Lyrik, Lesung, Kabarett und Impro-Theater aufgebaut werden. „Es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei“, sagte Organisatorin Sybille Engels.

Die Kulturschutzgebiete werden wieder stattfinden. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Kultursommer: Veranstalter Bastian Georgi von Rebelz Sound will auf dem Infanterieplatz in Landsberg vom 23. Juli bis 12. September in einem Biergarten eine Bühne aufbauen, auf der mindestens 30 Musiker, DJs und darstellende Künstler auftreten sollen. Final zusagen wolle er die Veranstaltung allerdings noch nicht. „Wir warten noch auf die amtlichen Bestimmungen.“

Stelzenduo tritt vor Seniorenheimen auf

Fenstertheater: Vor insgesamt sechs Seniorenheimen und fünf Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Landkreis wird das seit 2007 aus Mirjam Kendler und Julia Dietze bestehende Stelzenduo „Hochformat“ auftreten.

Das Meditiert: Laut Elisabeth-Marie Leistikow vom „Elle Kollektiv“ plant die Theatergruppe im August am Ammersee ein „Riesending“. Die Bühne befindet sich im Wasser, die Besucher sitzen in Kleingruppen in Tretbooten. Die Aufführungen, bei denen es um die Wahrheit und das Element Wasser gehe, sollen mit je 60 Zuschauern stattfinden.

Das Cinemamobil ist im Landkreis unterwegs

Cinemamobil: Ursprünglich wollten die Veranstalter des bekannten Snowdance Festivals im Rahmen des Kultursommers Open-Air-Kino bieten. Die Organisatoren sind nun allerdings abgesprungen. Es konnte aber kurzfristig Ersatz gefunden werden: Landkreisweit wird das Cinemamobil von Filmemacher Wolf Gauditz unterwegs sein.

Happening der bildenden Kunst: Ebenfalls von „Kunst hält Wache“ auf die Beine gestellt, werden zehn Einzelkünstler oder Künstlergruppen Open-Air-Ausstellungen, Lichtinstallationen oder Videoprojektionen im Kreis Landsberg präsentieren. Die Teilnehmer werden von einer Jury ausgewählt und mit bis zu 5000 Euro unterstützt.

Weitere Details zu Programm und Tickets sind im Internet unter www.ks2021ll.de zu finden.