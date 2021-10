Landkreis Landsberg

28.10.2021

Was das Landratsamt zur Corona-Kritik eines Kauferinger Kinos sagt

Plus Der Filmpalast Kaufering teilt wegen PCR-Tests gegen das Landratsamt aus und wird im Netz dafür gefeiert. Die Landkreisbehörde bezieht Stellung.

Von Dominic Wimmer

Die Ankündigung des Filmpalasts Kaufering, ab sofort auf die (freiwillige) 3G-plus-Regel bei der Besucherkontrolle zu verzichten, hat für Aufsehen gesorgt: Dutzende Leserinnen und Leser kommentierten auf der LT-Facebookseite und freuten sich darüber. Wie berichtet, hatte das Kino am Mittwoch in einer Pressemitteilung das Landratsamt Landsberg scharf kritisiert, da es im Landkreis kaum PCR-Corona-Teststellen gebe. Ab sofort wird im Filmpalast die 3G-Regel angewandt (genesen, geimpft, schnellgetestet). Was das Landratsamt zur Kritik sagt und wie es auf die einzelnen Punkte reagiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

