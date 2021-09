Landkreis Landsberg

Was die Jugend im Kreis Landsberg vor der Wahl am Sonntag beschäftigt

Jonathan Auer (20) aus Utting ist Mitbegründer von „Fridays for Future“ in Landsberg.

Plus Jonathan Auer ist Mitbegründer von „Fridays for Future“ in Landsberg. Die Klimakrise macht dem 20-Jährigen Angst. Vor der Wahl hat er aber auch eine Hoffnung.

Von Dominik Stenzel

Fachleute sind sich einig: Die anstehende Bundestagswahl wird insbesondere wegen des Klimawandels eine richtungsweisende. In den Augen vieler junger Menschen handelt die Politik aber nicht konsequent genug. Jonathan Auer vom „Fridays-for-Future“-Organisationsteam in Landsberg richtet nun einen eindringlichen Appell an die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis. Warum er Angst, aber auch Hoffnung hat.

