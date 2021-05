Landkreis Landsberg

Weiter Wirbel um die Fitnessstudios im Landkreis Landsberg

Zwei Fitnessstudios im Landkreis Landsberg haben geöffnet – das könnte sich nun allerdings ändern. Ein Betreiber äußert seinen Unmut in einem Brief an Ministerpräsident Söder.

Von Dominik Stenzel

Um die Fitnessstudios im Landkreis Landsberg herrscht nach wie vor großer Wirbel. Während einige bereits am vergangenen Mittwoch – nur zwei Tage nach dem Neustart – wieder schließen mussten, sind die beiden Hardy’s-Clubs in Landsberg und Greifenberg vorerst weiter geöffnet. Die Geschäftsführung beruft sich auf ein Detail im Gewerbeschein. Das Landsberger Landratsamt will nun dagegen vorgehen. Hardy’s-Chef Reinhard Klinke macht unterdessen in einem Schreiben an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) seinem Ärger Luft.

