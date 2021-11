Weiteres Covid-19-Todesopfer im Kreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg steigen die Corona-Neuinfektionen weiter rasant an. Es gibt einen weiteren Covid-19-Todesfall.

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankungen gestorben. Zudem ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Freitag erneut stark angestiegen.

Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich bei dem Todesfall um eine hochbetagte Person mit Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Todesfälle auf 86. Im Klinikum in Landsberg werden aktuell 14 Covid-19-Patienten behandelt, davon zehn auf der Allgemeinstation und vier auf der Intensivstation.

Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg nah an 400

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) hat am Freitag im Landkreis einen neuen Höchststand erreicht. Der Wert stieg auf 391,7 (Vortag: 352,0). Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag 96 Neuinfektionen. Laut Landratsamt befinden sich derzeit 693 positiv Getestet in häuslicher Quarantäne, hinzu kommen 401 enge Kontaktpersonen. (lt)

