Weiterhin kaum Erstimpfungen im Penzinger Impfzentrum

Plus Die Impfstoff-Lieferungen für den Kreis Landsberg fallen knapp aus. Für das Penzinger Impfzentrum gibt es außerdem noch weitere Herausforderungen zu bewältigen.

Mit dem Impfen gegen das Coronavirus geht es in Bayern immer besser voran. Diesen Eindruck gewinnt man auch mit einem Blick auf die Situation in anderen Landkreisen, wo immer häufiger Sonderimpftage angesetzt werden. Im Penzinger Impfzentrum sind solche Aktionen momentan dagegen nicht denkbar – die gelieferten Dosen werden nach wie vor fast ausschließlich für Zweitimpfungen verwendet. Zu allem Überfluss sind nun noch weitere Herausforderungen hinzugekommen, wie Landratsamtssprecherin Anna Diem schildert.