Wie es mit den Booster-Impfungen im Landkreis Landsberg vorangeht

Die Corona-Lage gerät immer mehr außer Kontrolle. Auffrischimpfungen sollen nun jedoch für Entlastung sorgen. Auch im Landkreis Landsberg geht es mit den sogenannten „Booster“-Impfungen voran – gerade für die mit der Aufgabe betrauten Hausärztinnen und Hausärzte bedeuten sie aber auch eine zusätzliche Aufgabe. Der Landsberger Notfallmediziner Dr. Wolfgang Weisensee findet deutliche Worte ob der relativ geringen Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Warum er es allerdings kritisch sieht, dass alle Geimpften „geboostert“ werden sollen.