Wie lange gelten die neuen Corona-Regeln im Kreis Landsberg?

In Bayern soll es bald egal sein, welche Maske man trägt – eine mit FFP2-Schutz oder eine klinische.

Plus Die Corona-Zahlen im Kreis Landsberg steigen – ab Montag tritt wohl die 3G-Regelung in Kraft. Bald könnte die Inzidenz allerdings nicht mehr maßgeblich sein.

Von Dominik Stenzel

Genauso wie die umliegenden Regionen leuchtet seit Freitag auch der Landkreis Landsberg auf dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI) rot auf. Das heißt, dass der Inzidenzwert noch einmal angestiegen ist und nun die 50er-Marke überschritten hat. Ab Montag gelten damit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit neue Corona-Regeln. Schon bald darauf könnten die Karten allerdings neu gemischt werden, denn Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) will von der Inzidenz als maßgeblichem Wert für politische Entscheidungen in der Pandemie abrücken. Im LT befürwortet die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler (CSU) diesen Schritt. Zur Zukunft des Impfzentrums in Penzing gibt es ebenfalls Neuigkeiten.

