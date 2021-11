Landkreis Landsberg

14:53 Uhr

Wirbel um Intel-Pläne: Das sagt Landsbergs Oberbürgermeisterin Baumgartl

Plus Intel könnte am Penzinger Fliegerhorst große Werke bauen. Die angebliche Größenordnung des Vorhaben sorgt für Wirbel. Auch die Landsberger Räte diskutieren.

Von Dominik Stenzel

Intel möchte in Europa große Werke bauen. Als möglicher Standort ist auch der Penzinger Fliegerhorst im Rennen. Wie unsere Zeitung bereits Anfang Oktober berichtet hatte, benötigt der US-Chiphersteller für das Vorhaben offenbar eine Fläche von rund 500 Hektar. Da der Fliegerhorst jedoch lediglich eine Fläche von 270 Hektar hat – brandete in der Folge unter anderem Kritik an der Informationspolitik der Stadt Landsberg auf. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) äußerte sich dazu nun in einer Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses.

