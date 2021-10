Landkreis Landsberg

18:44 Uhr

Wo heuer im Kreis Landsberg Christkindlmärkte stattfinden

Plus Die Bayerische Staatsregierung erlaubt Weihnachtsmärkte. Doch noch ist nicht klar, unter welchen Corona-Auflagen sie möglich sein werden. Wie die Veranstalter im Landkreis Landsberg planen.

Von Gerald Modlinger und Thomas Wunder

Ja, es weihnachtet wieder. In den Supermärkten gibt es bereits Lebkuchen zu kaufen, und mit dem vorläufigen „Go“ der Bayerischen Staatsregierung für Christkindl- und Weihnachtsmärkte können sich auch die Veranstalter im Landkreis Landsberg an die Planungen machen. Aufgrund der knappen Vorbereitungszeit sowie der ungewissen Corona-Vorgaben zur Adventszeit hat man sich in Utting bereits dazu entschlossen, den Christkindlmarkt auch 2021 ausfallen zu lassen. Wie ist die Situation in Landsberg, Kaufering, Dießen und Kaltenberg? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

