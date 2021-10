Wo man welche Corona-Tests im Landkreis Landsberg bekommt

Plus Seit gut einer Woche sind PCR-Tests und Schnelltests nur noch unter bestimmten Bedingungen kostenlos. Im Kreis Landsberg werden weniger Abstriche genommen. Besteht die Gefahr, dass sich das Virus unbemerkt ausbreitet?

In der Pandemiebekämpfung galten die kostenlosen Bürgertests lange als wichtiger Baustein. Doch mittlerweile ist die Zeit der Corona-Gratistests für alle vorbei. Am Penzinger Fliegerhorst werden nur noch bestimmte Personengruppen kostenlos getestet – und es herrscht spürbar weniger Betrieb. Andere Teststationen haben inzwischen komplett geschlossen. Besteht dadurch die Gefahr, dass sich das Coronavirus schneller ausbreiten kann? Das LT hat beim Gesundheitsamt nachgefragt. Außerdem berichten Hausärzte, wie sie mit der neuen Testverordnung umgehen.