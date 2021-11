Landkreis Landsberg

vor 49 Min.

Wohin mit den Flüchtlingen im Landkreis Landsberg?

Plus Mit der Containeranlage in der Iglinger Straße in Landsberg verschwindet wieder eine größere Unterkunft für Asylbewerber. Das stellt den Landkreis vor Probleme.

Von Thomas Wunder

Die Containeranlage in der Iglinger Straße in Landsberg, in der seit August 2015 Flüchtlinge untergebracht waren, ist leer. Sie wird auch nicht mehr bezogen. Im Gegenteil: die Container werden wohl in nächster Zeit abgebaut. Die Bewohner wurden im Laufe des Jahres auf andere Unterkünfte verteilt. Und das war gar nicht so einfach. Denn der Landkreis sucht derzeit händeringend nach Wohnungen oder Häuser für Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge.

