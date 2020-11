vor 50 Min.

Landkreis Landsberg: Zahl der Corona-Fälle in Pflegeheimen steigt an

Im Landkreis Landsberg gibt es wieder mehr Corona-Infizierte. Immer mehr Pflegeheime sind betroffen.

Von Thomas Wunder

Die Zahl der Corona-Fälle in zwei Seniorenheimen im Landkreis Landsberg ist über das Wochenende auf 23 angestiegen. Dazu kommen neun Mitarbeiter des Kreisseniorenheims in Vilgertshofen, teilt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Aktuell befinden sich im Landkreis 201 positiv Getestete (am Sonntag waren es 177) sowie weitere 635 Kontaktpersonen (648) in Quarantäne.

Am Donnerstag hatte das Landratsamt darüber informiert, dass im Kreisseniorenheim in Vilgertshofen 15 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet wurden und in einem Pflegeheim in Landsberg zwei. Am Freitag waren erneut Personen aus den beiden betroffenen Pflegeheimen im Landkreis auf das Coronavirus getestet worden. Am Sonntag lagen die Ergebnisse vor, wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, sagt.

Besuchsverbot im Kreisseniorenheim in Vilgertshofen

Die positiv getesteten Bewohner des Kreisseniorenheims seien derzeit alle in einem Wohnbereich isoliert. Zudem gelte in der kompletten Einrichtung ein Besuchsverbot. Jene Mitarbeiter, die als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft werden, sollen so schnell wie möglich getestet werden. Falle der Test negativ aus, könnten sie wieder arbeiten, sagt Wolfgang Müller.

Zwei Bewohner des Kreisseniorenheims werden derzeit im Klinikum in Landsberg behandelt. Dort befinden sich laut Landratsamt zehn Corona-Patienten auf der Normalstation und vier auf der Intensivstation. Keiner der Betroffenen müsse derzeit beatmet werden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen