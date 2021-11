Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Landsberg bleibt hoch

Auch am Sonntag werden für den Landkreis Landsberg etliche Corona-Neuinfektionen gemeldet. Wie die Situation in den Nachbarlandkreisen ist.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag 81 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) auf 388,4. Am Samstag hatte der Wert noch 373,5 betragen.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben sich im Landkreis in den vergangenen sieben Tagen 470 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell befinden sich laut Landratsamt 821 (Samstag: 726) positiv Getestete in häuslicher Quarantäne, ebenso wie weitere 380 (410) enge Kontaktpersonen.

Hoher Inzidenzwert im Landkreis Ostallgäu

Wie ist die Situation in den Nachbarlandkreisen? In Weilheim-Schongau (378,3) und Starnberg (412,9) bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf ähnlichem Niveau wie im Landkreis Landsberg. Im Landkreis Fürstenfeldbruck (293,5) liegt sie deutlich darunter, in den Landkreisen Augsburg (506,8) und Ostallgäu (763,2) deutlich darüber.

