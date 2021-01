10:04 Uhr

Landkreis Landsberg: Zahl der Covid-19-Todesfälle steigt auf 35 an

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Wie die Lage im Klinikum in Landsberg ist.

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch ist laut den Angaben des Landratsamts Landsberg erneut ein Mensch im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 35. Auch bei dieser Person handelt es sich nach Angaben des Landratsamts um eine ältere Person mit erheblichen Vorerkrankungen.

Leicht gesunken ist hingegen der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der angibt, wie hoch die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis Landsberg ist. Lag dieser Wert am Dienstag noch bei 76,5 so gibt ihn das Landratsamt am Mittwoch mit 70,7 an.

Etwas mehr Betroffene befinden sich in Quarantäne

Leicht angestiegen ist gleichzeitig die Zahl der Menschen, die sich aktuell in Quarantäne befinden: es sind 122 Infizierte (am Vortag waren es 116) und 188 Kontaktpersonen (Dienstag: 171). Die Zahl der im Landkreis Landsberg seit Ausbruch der Pandemie Infizierten liegt damit bei 2531, genesen sind zwischenzeitlich rund 2374 Menschen.

Im Klinikum Landsberg werden laut Landratsamt derzeit zwölf Covid-19-Patienten behandelt. Davon befinden sich drei auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden. (lt)

