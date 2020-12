vor 7 Min.

Landkreis Landsberg: Zahl der Covid-19-Todesfälle steigt

Im Landkreis Landsberg stirbt eine weitere Person in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der Neuinfektionen steigt leicht an.

Von Thomas Wunder

Die Zahl der Covid-19-Todesfälle im Landkreis Landsberg hat sich auf 25 erhöht. Nach Angaben der Landratsamts ist eine hochbetagte Person mit erheblichen Vorerkrankungen gestorben. Auch die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten ist leicht angestiegen.

Das Landratsamt meldet am Donnerstag 259 positiv Getestete, die sich in Quarantäne befinden. Am Mittwoch lag deren Zahl bei 255. Leicht angestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte auf 100.000 Einwohner): von 188,7 am Mittwoch (0 Uhr) auf 192,0 am Donnerstag (0 Uhr). Stark abgenommen hat die Zahl der Kontaktpersonen, die in häusliche Quarantäne müssen. Sie sank laut Landratsamt von 1002 auf 809.

Im Klinikum in Landsberg werden mehr Covid-19-Patienten behandelt

Im Klinikum in Landsberg werden mittlerweile 22 Covid-19-Patienten behandelt. Am Mittwoch waren es noch 18. Von den Betroffenen werden laut Landratsamt 17 auf der Allgemeinstation behandelt. Von den fünf Patienten auf der Intensivstation müssen vier beatmet werden.

