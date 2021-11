Zahlreiche Unfälle auf winterlichen Straßen im Landkreis Landsberg

Der Winter erreicht den Landkreis Landsberg: Auf glatten Fahrbahnen ereignen sich einige Unfälle.

Mehrere witterungsbedingte Unfälle hat die Polizei Landsberg am Sonntag im Landkreis registriert.

Laut Pressebericht war eine 18 Jahre alte Autofahrerin am Sonntag gegen 10.25 Uhr auf der Kreisstraße LL16 von Asch in Richtung Unterdießen. Auf schneeglatter Fahrbahn kam ihr Wagen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, sodass das Fahrzeug umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, ihre ebenfalls 18-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Gegen 11 Uhr erwischte es eine 19 Jahre alte Autofahrerin in Stoffen. Sie war laut Polizei in der Stadler Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie auf winterlicher Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen geparkten Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

In Unterdießen stoßen zwei Autos frontal zusammen

Glimpflich ging gegen 11.30 Uhr ein Frontalzusammenstoß in der Ellighofer Straße in Unterdießen ab. Dort waren ein 47-jähriger Autofahrer und eine 67-jährige Autofahrerin in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Nachdem beide Fahrzeugführer im Begegnungsverkehr abgebremst hatten, kam der 47-Jährige jedoch auf winterglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte gegen den bereits zum Stehen gekommenen, entgegenkommenden Wagen. Es entstand Sachschaden von rund 17.000 Euro.

Ohne Verletzte, aber mit einem Sachschaden von rund 30.000 Euro ist ein Unfall gegen 11.35 Uhr in der Hauptstraße in Hagenheim abgegangen. Aufgrund von Schneeglätte verlor ein 50 Jahre alter Autofahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen ein entgegenkommendes Auto einer 57-Jährigen. (lt)

