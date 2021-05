Zwei Motorradunfälle im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg ereignen sich zwei Motorradunfälle. Ein Beteiligter wird mit dem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Am Donnerstag haben sich in Obermeitingen sowie zwischen Pflugdorf und Stadl zwei Motorradunfälle ereignet. In beiden Fällen stürzten die Fahrer alleinbeteiligt. Einer wurde dabei schwer verletzt.

Am Donnerstag gegen 16.05 Uhr stürzte ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu mit seinem Motorrad in der Elias-Holl-Straße in Obermeitingen und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Klinikum geflogen. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 500 Euro.

War Rollsplitt die Ursache für den Sturz?

Gut drei Stunden später fuhr ein 30-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg mit seinem Motorrad aus Richtung Stadl kommend in den Kreisverkehr zwischen Stadl und Pflugorf ein. Vermutlich aufgrund des auf der Fahrbahn befindlichen Rollsplitts stürzte er und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft auf etwa 2000 Euro.

