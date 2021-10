Zwei erfolgreiche Junghandwerker aus dem Landkreis Landsberg

Plus Josef Graf aus Pflaumdorf und Benjamin Schleich aus Denklingen werden besonders gewürdigt. Welche Berufe sie ausüben und was ihre Pläne für die Zukunft sind.

Zwei junge Handwerker aus dem Landkreis Landsberg haben mit großem Erfolg ihre Ausbildung abgeschlossen. Ihnen wurden deswegen besondere Auszeichnungen zuteil: Der Metallbauer Josef Graf aus Pflaumdorf war Bester der Innung und Sieger der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Der Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik Benjamin Schleich aus Denklingen wurde ebenfalls Innungssieger und hat zugleich den Staatspreis bekommen, da er die Berufsschule mit der Note 1,0 abgeschlossen hat.