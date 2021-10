Zwei weitere Corona-Todesfälle im Landkreis Landsberg

Die Corona-Zahlen steigen auch im Landkreis Landsberg deutlich. Es gibt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Am Dienstag gab es offenbar Probleme auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Denn es wurden keine aktuellen Daten aus den deutschen Landkreisen zur Verfügung gestellt. Am Mittwochmorgen war das Dashboard dann erreichbar. Die Statistik weist für den Landkreis Landsberg im Vergleich zum Montag zwei neue Todesfälle aus, die in Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Damit erhöht sich die Todeszahl der Pandemieopfer in der Region auf 81.

Im Vergleich zum Vortag wurden 26 neue Infektionsfälle im Landkreis Landsberg registriert. In den vergangenen sieben Tagen waren es somit 202. Dadurch steigt der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 166,9.

