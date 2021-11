Zwischen Ammersee und Lech: Wo die Martinigans noch gegessen wird

Plus Braten, Blaukraut, Knödel: Das geschmorte Festtagsessen gehört traditionell zum Martinstag dazu. Doch nicht überall im Landkreis Landsberg scheint der Sankt-Martins-Brauch noch gelebt zu werden.

Unweit des Ammersees ist Bruder Daniel Felber für die Geflügelhaltung und Direktvermarktung im Hofladen des Klosters St. Ottilien verantwortlich. Bis zu 400 Gänse pro Jahr leben auf dem Gelände der Erzabtei. Besonders zu Kirchweih, Martini und an Weihnachten werden diese für einen Festtagsbraten gekauft. Für Bruder Daniel beginnt mit dem Advent die geschäftigste Zeit des Jahres. Aber auch schon zum Sankt Martinstag erhält er einige Bestellungen.