Landkreis Landsberg hat die niedrigste Corona-Inzidenz - bayernweit

Der Landkreis Landsberg hat den niedrigsten Corona-Inzidenzwert in ganz Bayern.

Im bayernweiten Vergleich steht der Landkreis Landsberg bei den Corona-Neuinfektionen so gut da wie kein anderer. Doch es gibt auch traurige Nachrichten.

Von Dominic Wimmer

Fast ganz Bayern ist auf dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Freitagmorgen ein roter beziehungsweise dunkelroter Flickenteppich. Das bedeutet, dass die Landkreis fast alle einen Inzidenzwert von 50 haben (dort haben sich hochgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Personen infiziert oder wurden positiv getestet). Einzigen Ausnahmen sind die Landkreise Kitzingen, Dillingen und Landsberg. Zwischen Lech und Ammersee liegt der Inzidenzwert am Freitagmorgen bei 29,9 und ist im Vergleich zum Donnerstag (34,9) noch ein mal gesunken.

Es gibt ein weiteres Covid-19-Todesopfer im Landkreis Landsberg

Doch es gibt auch traurige Nachrichten. Denn mittlerweile ist nach Angaben des RKI eine weitere Person infolge einer Covid-19-Erkrankung im Landkreis Landsberg gestorben (insgesamt 58 seit Beginn der Pandemie). Nach Angaben des Landratsamtes handelte es sich um einen betagten Menschen mit Vorerkrankungen. Derzeit werden neun Covid-19-Patienten im Klinikum Landsberg behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation, eine Person muss künstlich beatmet werden.

Im Vergleich zum Vortag sind auch 17 neue Infektionsfälle dazugekommen. Doch die wirken sich bislang noch nicht negativ auf die Sieben-Tage-Inzidenz aus. In Quarantäne befinden sich derzeit 96 positiv Getestete/Infizierte sowie 273 Kontaktpersonen.

Eigentlich würden im Landkreis Landsberg angesichts der stabilen Zahlen ab nächster Woche deutliche Lockerungen warten, wie zum Beispiel eine Eröffnung der Außengastronomie. Doch am gestrigen Donnerstag machte das Landratsamt nach Rücksprache mit dem bayerischen Gesundheitsministerium diesen Plänen und Hoffnungen einen Strich durch die Rechnung.

Ab Sonntag Lockerungen bei der Kontaktbeschränkung

Allerdings gibt es ab Sonntag im Landkreis Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen, weil die Corona-Inzidenz den Wert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr überschritten hat. Laut Landratsamt ist ab Sonntag der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich mit den Angehörigen zweier weiterer Hausstände erlaubt, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht.

Bislang haben im Landkreis Landsberg 10.040 Menschen eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. 3837 Menschen sind bereits vollständig immunisiert.

