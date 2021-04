Landkreis Landsberg startet Sonder-Impftag mit AstraZeneca

Das Impfzentrum Penzing verimpft seine Bestände an Astra-Zeneca. Am Sonntag gibt es einen großen Aktionstag. Wer dabei zum Zug kommt.

Wer über 60 ist, im Landkreis Landsberg lebt und schnellstmöglich gegen Covid-19 geimpft werden möchte, der sollte sich beeilen. Der Landkreis Landsberg bietet am Sonntag, 18. April, einen Sonder-Impftag im Impfzentrum auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände in Penzing an. Denn die Bestände an AstraZeneca sollen so schnell wie möglich injiziert werden. Das bestätigte Pressesprecherin Anna Diem auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts. Die Anmeldung dazu startet.

"Wir haben noch eine Menge an AstraZeneca im Impfzentrum", sagt Anna Diem. Weil der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers ab Montag, 19. April, nicht mehr in den bayerischen Impfzentren injiziert wird, sondern danach nur noch bei den Hausärzten, werden in Penzing die Bestände unters Volk gebracht. Dazu startet am Sonntag ein besonderer Impftag ab 8 Uhr.

"Die Voraussetzungen sind: Es gibt nur AstraZeneca, geimpft wird jeder über 60 und der zweite Termin in zwölf Wochen ist auch ausschließlich mit AstraZeneca", erläutert die Sprecherin des Landratsamtes weiter. Diskussionsmöglichkeiten gebe es am Sonntag nicht, sollten Impfwillige einen anderen Stoff wollen.

So läuft die Anmeldung: Impfwillige können sich telefonisch unter 08191/129-1557 melden. Einladungen erfolgen auch an Impfberechtigte über das Portal BayIMCO. Zur Verfügung stünden am Sonntag rund 700 Impfdosen.

